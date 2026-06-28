/ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು.. ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ!

Health Minister UT Khader: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದರೋ ಅವರೇ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಯಾವಾತ್ತೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಭವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ಸುಮಂತ್, ಅಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.