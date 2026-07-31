/ಪುಟ್ ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

Opposition to footpath clearance: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈದೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಅಗಿದೆ, ಆದರೇ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವಮ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಉಪರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿತ್ತೊದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ...
ಬಡವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ,ಉಳ್ಳವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ( ಹೂಡಿ ಚಿನ್ನಿ) ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ...