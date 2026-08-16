/Namma Metro ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ.. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್‌ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೆಕಾರ್ಡ್‌!

Over 10 lakh people travelled Bengaluru Namma Metro: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 19 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. 10,01,489 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋದ ಲೈನ್ 1 ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,47,547 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ 2 ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ 4,23,813 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ 3 ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 1,30,129 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ರಜೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ತಾಣಗಳಾದ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ, ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಗರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 82,300 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ 2026ರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.