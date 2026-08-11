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ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ: ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕಥಾನ್

ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜಯನಗರದ ಶಾಲಿನಿ ಮೈದಾನದಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಸುದೀರ್ಘ ವಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು, ಯೂತ್ ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 11, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:10 PM IST
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ: ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕಥಾನ್

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ: ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಕಥಾನ್
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