ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಯನಗರದ ಶಾಲಿನಿ ಮೈದಾನದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ವಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಎಚ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯೂತ್ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯುವಜನರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್. ಚಿಂದರ್, ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಎ.ವಿ. ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದ ಯುವಕರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಾಮದನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದಾದಾಗ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.