ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಗುಂಡು-ತುಂಡಿನ' ಪಾರ್ಟಿ: ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್!

ನೆಲಮಂಗಲ: ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಶಿಸ್ತು ತೋರಿದ್ದ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪಿಡಿಒ) ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧರ ಬೆಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 'ಗುಂಡು-ತುಂಡಿನ' ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ನಡತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮಾನತಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮ 10(ಡಿ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಡಿಒಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಗಿರೀಶ್ – ಶಿವಗಂಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
ಹರೀಶ್ – ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
ಪ್ರಶಾಂತ್ – ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
ಚಿರಂಜೀವಿ – ಮಣ್ಣೇ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
ರವಿಶಂಕರ್ – ಸೋಂಪುರ (ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ) ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
ದಿನೇಶ್ – ಬೆಟ್ಟಕೋಟಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಪಿಡಿಒ
ಸಚಿವರಿಂದ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗುವ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.