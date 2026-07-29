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ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಗುಂಡು-ತುಂಡಿನ' ಪಾರ್ಟಿ: ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್!

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಿಡಿಒ) ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧರ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ 6 ಜನ ಪಿಡಿಒಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 29, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:40 PM IST
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಗುಂಡು-ತುಂಡಿನ' ಪಾರ್ಟಿ: ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 6 ಪಿಡಿಒಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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