PG owner incident in Ramamurthy Nagar: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾನು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದ ಮತ್ತು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಠಾಣೆ, ಕೋರ್ಟ್, ಜೈಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಜಿ (ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್) ಮುಂದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಧವ್ ಮೆಟ್ಲಿ (40) ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇಶ್, ಡಾನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಾಧವ್ ಮೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿಜಿ ಮಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಜಿ ಮುಂದೆ ಕುಡಿದು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಗಲಾಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕೈ..ಕೈ.. ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯದಿಂದ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧವ್ ಮೆಟ್ಲಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಾಧವ್ ಮೆಟ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.