Pink line metro bangalore: ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಿಂಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಟ್ರಯಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನಾಗವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಹಂತವು 3A ಹಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ನ 7.5 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದ ಮಾರ್ಗವು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (RDSO) ಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ರೈಲಿನ ವೇಗ, ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹುಳಿಮಾವು, IIMB, ಜೆಪಿ ನಗರ 4 ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿವೆ. ಜಯದೇವ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಜೆಪಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಫ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕವೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ಣ 13.76 ಕಿಮೀ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.