ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಸಜ್ಜು: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ

New Year 2026
: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.
2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿಮಯವಾಗಿದೆ.
ಲಾ & ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್, CAR, CID, CCB, ISD ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಬ್ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಜವಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ-ಗದ್ದಲ ಮಾಡದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ!
20 ವಾಚ್ ಟವರ್
180 ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್
09 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
06 ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
08 KSRP ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್
250 ಸಿಸಿಟಿವಿ
15 ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಲ್ಟರ್
05 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್
02 ಫೈಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್
01 ನೆರವು
02 SOS
05 ಡ್ರೋನ್
05 ಚೀತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬೈಕ್
05 ಹೊಯ್ಸಳ