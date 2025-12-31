English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಸಜ್ಜು: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಸಜ್ಜು: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ

ಲಾ & ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್, CAR, CID, CCB, ISD ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 08:06 PM IST
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್​ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ ಸಜ್ಜು
  • 2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ

Trending Photos

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ..!
camera icon5
Rishab shetty new year
ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಲಿ..ಜಾಲಿ..!
ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?
camera icon5
ಸ್ನೇಹ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ.. BBK11, ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಧನು-ಹನು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon8
Weight loss
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ..! ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
Tata Nano 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ..! ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ?
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಸಜ್ಜು: ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ

Add Zee News as a Preferred Source

New Year 2026

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಚರ್ಚ್​ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್​ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. 

2025ಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಟೈಟ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ ಆಗಿರೋ ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಖಾಕಿಮಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು

ಲಾ & ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್, CAR, CID, CCB, ISD ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಪಬ್ ಪ್ರಿಯರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೋರಮಂಗಲದ  ಪಬ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಜವಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ-ಗದ್ದಲ ಮಾಡದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್‌ ರೈಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವಿಷ್ಟೇ!‌

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ!

20 ವಾಚ್ ಟವರ್
180 ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ 
09 ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 
06 ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 
08 KSRP ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್
250 ಸಿಸಿಟಿವಿ 
15 ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಲ್ಟರ್ 
05 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 
02 ಫೈಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 
01 ನೆರವು
02 SOS 
05 ಡ್ರೋನ್ 
05 ಚೀತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬೈಕ್
05 ಹೊಯ್ಸಳ
 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Brigade Road New Yearbengaluru new year 2026New Years Eve security BengaluruMG Road celebrationsBengaluru party preparations

Trending News