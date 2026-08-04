/ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್.. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕುಂಟು ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು!

ನೆಲಮಂಗಲ : ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ, ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಢೀರನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ DYSP ಉಮಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗೌಡ ತಂಡ CCTV, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಪತ್ತೆ ಹಿನ್ನಲೆ ನೆಲಮಂಗದಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ತೋರಿಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ನುಸುಳಿರುವ ಅನುಮಾನ ಹಿನ್ನಲೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ತಪ್ಪುತ್ತಾ?
ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರಲ್ಲದೆ, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕುಂಟು ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು:
ನೆಲಮಂಗಲದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ ಏಕೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಜನ ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸರಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಗರಸಭೆ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಗರಸಭೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವ ಹಣವನ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಜನರೇ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಜನಸಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೊತೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾದಾಗ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದರ್ಪ ತೋರುವ ಆಸಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಯೆ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಕೊಂಚವಷ್ಟೇ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.