/ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾತೆ.. ನನಗೆ ಇದೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ನೂತನ ಸಚಿವರು, ಸಿಎಂಗೆ ತಲೆನೋವು!

CM DK Shivakumar portfolios: ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇದೆ ಖಾತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದವರು ಇದೀಗ ಇಂತಹದೇ ಖಾತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಭಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು/ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಯೊಳಗೆ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ..!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕದನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ನೀಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಚಿವರು ತಮಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಖಾತೆಗಳೇ ಬೇಕು ಎಂದು ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖಾತೆಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಮೌಖಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ..!
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಆಡಳಿತ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿರಿತನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಸಿಎಂಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ: ಒಬಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕನ್ನಡ & ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ / ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ
ಎನ್. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಲಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎನ್. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಸಂತಪ್ಪ: ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್. ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ: ಕೃಷಿ & ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ: ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಉಳಿದಂತೆ, ಬಸಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ, ಎನ್ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು, ಈ ಹಂಚಿಕೆ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.