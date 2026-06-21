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Power Cut: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕರೆಂಟ್‌'! ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಪವರ್‌ ಕಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:34 PM IST
Power Cut: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕರೆಂಟ್‌'! ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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