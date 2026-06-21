Bengaluru Power Cut: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (BESCOM) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (KPTCL) ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 22 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 22ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ-ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್!
ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ತರಬನಹಳ್ಳಿ, ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಗಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಬಿಲಿಜಾಜಿ ದ್ವಾರಕಾನಗರ, ಸಾಸುವೆಘಟ್ಗಟ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಬ್ರದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು ರೋಡ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಿಗರ ಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ, ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ, ಶಿವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೇಡಿಯಾಗ್ರಹಾರ, ಗುನಿಯಾಗ್ರಹಾರ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೆಎಂಎಫ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಿಡಿಪಿಒ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೇಔಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 22) ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್
ಪೂರ್ವ ವಲಯ: ಶೋಭಾ ಕ್ರಿಸಾಂಥಿಯಮ್, ಎಲ್ಆರ್ಪಿ ಕಚೇರಿ, ದಿವ್ಯಶಾಂತಿ, ಕಾರ್ಲೆ, ಬೃಂದಾವನ ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜಯಕುಮಾರ್ ಆರ್ಎಂಯು, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಟೈಟಾನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಭೈರವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಓಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (ORR): ಐಬಿಎಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಎಕ್ಸೋರಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಕಾಸ್ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಸೆಸ್ನಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ: ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರೋಡ್, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಡ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಗಂಗಾಧರ ಚೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್, ಎಂವಿ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೌದಿನ್ ರೋಡ್, ಆರ್ಟಿಲರಿ ರಸ್ತೆ, ಗೌತಮಪುರ, ಜೀವನ್ಕೇಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೋಡ್, ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಅಗಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 23ರಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್?
ಇನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರಮಂಗಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋರಮಂಗಲ 3,4,5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಆಡುಗೋಡಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಅಡುಗೋಡಿ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಭುವನಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಡಿವಾಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.