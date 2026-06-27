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Pradeep Eshwar: ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ; ಶಾಸಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಜೂನ್‌ 27ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ನಡೆದಿದೆ.. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:32 PM IST
Pradeep Eshwar: ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್‌ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ; ಶಾಸಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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