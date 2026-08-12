/ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ FIR.. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸೇರಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Former MP Prajwal Revanna, Parappana Agrahara Central Jail: ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಸಜಾಬಂಧಿ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲು ಸಜಾಬಂಧಿ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಜಾ ಬಂಧಿ ಕೈದಿಯಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಜೈಲಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸರು, ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೈಲು ಎಸ್ಪಿ ಅನ್ಸುಕುಮಾರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೊ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.