/ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕು; ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹ

Dharmasthala Case: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ (Dharmasthala Case) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂತಹದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ (Chakravarti Sulibele), ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ (Vasanth Giliyar) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ (SI) ನಡೆ ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಈಗ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್, ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ ಓಜಸ್ವಿ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ ಅವರೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಅಡಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯಾದರೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಿಳಿಯಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಸಮಿತಿ ಎತ್ತಿದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗೆದಷ್ಟೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗವನ್ನು ಅಗೆಯುವಾಗ 'ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್' ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ತನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚಿನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದನದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಜನಾಗ್ರಹ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಬಣಗಳ ವಾಕ್ಸಮರ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.