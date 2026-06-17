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ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕು; ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ (Dharmasthala Case) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂತಹದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:08 PM IST
ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕು; ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕು; ಪುಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
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