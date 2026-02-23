ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಚಾಕಲೇಟ್‌ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಖದೀಮರು..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಪರಿಚಿತರ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸದ್ಯ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:33 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಪರಿಚಿತರ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸದ್ಯ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಚಾಕಲೇಟ್ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (KAMS) ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಅಡ್ವೈಸರಿ ನೋಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾನ್ ಸಮೀಪ ಮಗು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಗು ಚಾಕಲೇಟ್‌ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚಾಕಲೇಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಚಾಕಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಕಲೇಟ್‌ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡದಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು 'ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್' ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

