Bengaluru Anekal: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜಲ್ಲಿ, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿವಾದದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರಕಲಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನೂರಾರು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಲ್ಲಿ, ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ ಟನ್ಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಶ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು 1200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ 700ರಿಂದ 1300 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ 800ರಿಂದ 1400 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ 900ರಿಂದ 1500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ 1000ರಿಂದ 1600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಟನ್ಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆರೋಪ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನೆಪ. ಅಕ್ರಮ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸಾಗಾಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಷರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೂ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಷರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಟನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಲೋಡ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ವಿರೋಧವೇ ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.