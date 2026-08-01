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ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು, ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ಟನ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ?

ಜಲ್ಲಿ, ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಪಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:52 PM IST
ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು, ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ಟನ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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