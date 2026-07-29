ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ನೀಡಿದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನುತಾಂಡದ ವಿರುಪಾಕ್ಷ (15), ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (15) ಹಾಗೂ ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ (SSLC) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಲತಾ ಅವರು ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಈ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಿಗಿದು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೂ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಲತಾ ಅವರ ಹಲ್ಲೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಶಾಲಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.