/ಗೌರಿ- ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ.. ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ರೇಟ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Ganesh Chaturthi bus fare hike; ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ರಿಂದ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ದರವೂ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,500 ರಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ RTO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಘ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದರವೇ ಭಾರೀ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ 500 ರಿಂದ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 3,500 ರಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಏಕಾಏಕಿ ಹಣ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಅಸಮಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಂತೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರೆ ಫೇರ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.