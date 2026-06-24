Home Minister Priyank Kharge: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದೆರೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೇಕೆ ಉರಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಲಿತ ದಲಿತ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತರು ಬಲಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಲಿ. ಇವರ ಮನಸ್ಥತಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಹೀಗೇ ಇದೆ. ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಬಾರದಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೇಕೆ ಉರಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೊದು ಇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ವೈ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಆರು ಕಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ದಾಳಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಛೂ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಾಳಿ ಆಗಬಹುದು. ಐಟಿ, ಇಡಿ ದಾಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.