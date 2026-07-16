/ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಗದ ರಹಿತ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?

Property registration, karnataka kaveri 2 0, ಕಾವೇರಿ 2.0 ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಕಾಗದರಹಿತ ನೋಂದಣಿ, ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್, ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, paperless registration process, karnataka kaveri registration online, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ, ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತಂತ್ರಾಂಶ, Online Property registration,
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್) ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ಕಾಗದರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾವೇರಿ 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ 2.0 ಎಂದರೇನು?
ಕಾವೇರಿ 2.0 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾವೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಇ-ಸ್ವತ್ತು, ಖಜಾನೆ-2 ಹಾಗೂ ಸಾಕಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಾವೇರಿ 2.0ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು
* ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ.
* ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (EC) ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ.
* ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ.
* ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಪೂರ್ವ ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್.
* ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿಗದಿ.
* ಇ-ಮುದ್ರಾಂಕ (e-Stamp) ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
* ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯ (Guidance Value) ಆಧರಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
1. ಕಾವೇರಿ 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಲಾಗಿನ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ, ಖರೀದಿದಾರ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
2. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
3. ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
4. ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
5. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.
6. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೇವಲ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು.
7. ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ.
* ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ.
* ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವ ಆತಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
* ನೋಂದಾಯಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.
* ಪ್ರತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.