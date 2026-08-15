/ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಪುಂಡರ ಡೆಡ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚಾಟ: ಆಟೋಗಳಲ್ಲೂ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನಡುಕ!

ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಪುಂಡರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಡೆಡ್ಲಿ ವೀಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ರಜೆಯ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಪುಂಡರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ "ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು" ಎಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಆಟೋ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಎದೆಝಲ್ಲೆನಿಸುವಂತೆ ಹುಚ್ಚಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್-ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಪುಂಡರ ಗುಂಪು, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ರಂಪಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಈ ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸರಣಿ ವೀಲಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.