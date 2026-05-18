BMTC QR Code Ticket: ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲೂ QR Code ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ! ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ. ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಈ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಚೀಟಿ ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ (ಇಟಿಎಂ) ಮೂಲಕ ಆ ಟಿಕೆಟ್ನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 11 ಸಾವಿರ ಸುಧಾರಿತ ಇಟಿಎಂ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್) ಮೆಶಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 4 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಮೆಶಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಇಟಿಎಂ ಮೆಶಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಹೊಸ ಮೆಶಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ, ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ, ನಗದು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಚೀಟಿ ರಹಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಇಟಿಎಂಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದ ಬದಲಿಗೆ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುಪಿಐ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್() ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹು ಮಾದರಿಯ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಇಟಿಎಂ ಮೆಶಿನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಫರೀ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಚಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ್ ಜಾರಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.