ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೂ. 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನಗದು ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಸೆ. 01, ಮಂಗಳವಾರ) ನಡೆದಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ(ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ:
ದಿನಾಂಕ 30.08.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16316 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ-3 ಕೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊದಲಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಮರೆತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.ನ ಎಎಸ್ಐ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ. ಗುಡಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗುಣಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿ. ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ರೈಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋಗಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಚೇರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ನಂತರ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 189 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ₹53,240 ನಗದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಕರಗಳು ಇದ್ದವು. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹27.15 ಲಕ್ಷ ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬದ್ಧತೆ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾದ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.