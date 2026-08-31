/ಇಸ್ಲಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌ ಆಕ್ರೋಶ : ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ "ಇಸ್ಲಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚಾಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ
ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವೋಟಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತೀರಾ ನೀಚ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ
ರಾಜ್ಯದ ಮಠಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ "ನಾನು ಹಿಂದೂ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಯರೆಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅವರದ್ದು ಯಾವ ಊರಿನ ಹಿಂದೂತ್ವ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಹಣೆ ತುಂಬಾ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು "ನಾನು ಹಿಂದೂ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಲ್ಪವಾದರೂ ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ತಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಪಾರ್ಟ್-2 ವ್ಯಂಗ್ಯ
ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ "ಪಾರ್ಟ್-2" ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್-2 ಮಾಡಲು ಇವರು ಹೊರಟಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಎನಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.