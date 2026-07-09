/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್‌.. ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?

Ramya kidnapping case in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬದುಕುಳಿದ ರಮ್ಯಾಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ ರಮ್ಯಾಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎರಡು ಪುಟಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ರಮ್ಯಾ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಕರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ಈ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸದಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ.
ಇನ್ನು, ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಕೂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಒಂದ್ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದನಂತೆ.
ಕಿಡ್ನಾಪ್ ದಿನವೂ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆ ಬೇಡಾ, ನೀನು ಬೇಡ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಂತರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೀಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಮ್ಯಾ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಯಾರ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೊದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.