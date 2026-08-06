/ಯುವತಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ Rapido Bike.. ಅಸಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Rapido Bike Accident in Bangalore Bagmane Tech Park: ಸದ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಬಸ್ಸು, ಆಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ (Rapido) ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು?. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯುವತಿಯ ಬದುಕನ್ನೇ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಸಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಯುವತಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮುದ್ದಾದ ಯುವತಿಯ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು ಆಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾನಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾನಿ ಕೃಷ್ಣಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎದೆಯ ಏಳು ಮೂಳೆ ((Ribs) ಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾನಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಹಂಚಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಸಾನಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವತಹ ಆಕೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಸಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದುವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಕಂಪನಿಯವರು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾನಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನಂತೆಯೇ ಹಲವರು ಜನರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಕರೆಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.