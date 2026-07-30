/ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಯುವಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ.. ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Rat stole diamond jewellery worth Rs 10 lakh Rupees: ತೆಲುಗಿನ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಜ್ಯೂವಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆರೆದಾಗ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ ಆಭರಣಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಜ್ಯೂವಲರಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಶಟರ್ ಮುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಕಳ್ಳತನದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಾಲ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದವು. ಎಂದಿನಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಾಗ 50 ಗ್ರಾಂಗೂ ಅಧಿಕ ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಶಟರ್ ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗುರುತು ಇಲ್ಲ, ಶಟರ್ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಜ್ಯೂವಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರಗಳು ಕಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಹೌದು ವಜ್ರದ ಉಂಗರ ಕದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇಲಿಯೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಉಂಗುರಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಸರಗಳನ್ನು ಇಲಿ ತನ್ನ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಧರಿಸಿ ಇಲಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಿಲವನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು.
ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಶಟರ್ ಮುರಿಯದೇ, ಕಳ್ಳರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಇಲಿಯ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಈಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.