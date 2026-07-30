Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಯುವಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ.. ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಯುವಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ.. ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಜ್ಯೂವಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರಗಳು ಕಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:58 PM IST
ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಯುವಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ.. ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರಾಣ ಹೋದರು ಸರಿಯೇ.. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ!
relationship tips Kannada29 min ago
2
Redmi Note 17 Smartphone42 min ago
3
Cabinet expansion1 hr ago
4
Solar Eclipse August 20261 hr ago
5
Cauvery water dispute1 hr ago