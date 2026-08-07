ಬೆಂಗಳೂರು: ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘವು ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಸಿಇಒ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಂಘ, ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿಇಒಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಶುಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಮಿಷನ್, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
6 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
1. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಡ
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
2. ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡ
ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೂಲ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ.
4. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
5. ಮಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಕೆ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಾಲೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ (Help Desk) ಆರಂಭಿಸಿ, ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು
ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಜ್ಯೊಮಾಟೋ ಸಿಇಒ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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