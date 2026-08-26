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Bike Accident: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಡೆಡ್ಲಿ' ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ; ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಕಾಲು ಮುರಿತ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ

Bike Accident: ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯೊಂದು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾಣದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೊಬ್ಬರು (Bike Accident) ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಗಾಯಾಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:14 PM IST
Bike Accident: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಡೆಡ್ಲಿ' ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ; ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಕಾಲು ಮುರಿತ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ

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Prajwal B

Prajwal B

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