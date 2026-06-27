Rs 2.98 crore found in cement sheet factory: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೆಡ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಕಂತೆ..ಕಂತೆ.. ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಬಂಧಿತರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣ ಯಾರದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಈ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಕೈವಾಡ ಇದೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಂಧಿತರು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2.98 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ 98 ಲಕ್ಷದ 900 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಣವನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಣ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶೆಡ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 2.98 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣನಾ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ 98 ರಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಬಂಧಿತರು ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.