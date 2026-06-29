/ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ : ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರೋ ಆಡಿಯೋ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿವಿಎಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನದಲ್ಲದ ಆಡಿಯೋಗೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಲಿಂಕ್' ಕೆದಕಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಚೇಲಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ನಗುಮುಖದ ನಾಯಕ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಈಗ ಸಖತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಆಡಿಯೋ. ಆಡಿಯೋ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರೋ ಡಿವಿಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿ? ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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ಇನ್ನು ತಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿರೋ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯೋಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ತಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಪಿತೂರಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಯೋ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಅಸಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳದೆಯೇ ಆ ನಾಯಕನ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕಿದ ಡಿವಿಎಸ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈನ ಚೇಲಾ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಎ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಚಾ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥವನಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿರುಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಗೌಡ್ರು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅಮಲು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳುವ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕತ್ತಿ, ದೊಣ್ಣೆ, ರಿವಾಲ್ವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಬಂದವನು, ಇಂಥ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಆಡಿಯೋ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಡಿವಿಎಸ್ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡೋದು ನಿಶ್ಚಿತ.