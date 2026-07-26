/ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್.. 7 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ‌, ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ..

Sanika Gowda incident: ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿದಂದ ಬೇಸತ್ತು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ 7 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಸಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಗಂಡ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಹೆಂಡತಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನಿಕಗೌಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶರಣ್ ಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಶರಣ್ ಗೌಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.
ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಸಾನಿಕ, 7 ತಿಂಗಳ ಹಸಿಗೂಸಿನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಿನ 3 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ, ಪತಿ ಶರಣ್ ಗೌಡನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಗೌಡ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಸಾನಿಕ ಅವರು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆಂದು ತವರುಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.