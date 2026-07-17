/ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ.. ಪುತ್ರನ ಸಾ*ವಿನಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

Narayana Health City Hospital, Sanjan: ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಒಂದ್ಕಡೆಯಾದರೆ, ಅದೇ ಮಗನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಕುಟುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಏಳೆಂಟು ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರಿದೆ.
ಯುವಕ ಹೆಸರು ಸಂಜನ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಜನ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೆ ಮುದ್ದು ಮಗನು ಕೂಡ ಹೌದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ತಾರೀಖು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಚೆಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಯಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಕಾರು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಜನ್ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೊಸೂರಿನ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಜನ್ ಅವರ ಮೆದುಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಕೈಕ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಮಗನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸಂಜನ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಜನ್ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಜನ್ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಈಗ ಹಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಸಿರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದ ಪೋಷಕರು ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜನ್ ಅಜ್ಜಿಯು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಯಾವ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಭರಿಸಲಾಗದ ನೋವು. ಆದರೆ ಆ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಜನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು ಹಂಚಿದ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.