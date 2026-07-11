/15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲ... ₹9.50 ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ರೈತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್!

ತುಮಕೂರು: ಕೇವಲ ₹9.50 ಬಾಕಿ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರೈತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಯಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಾಲದ ಬಹುತೇಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ₹3 ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ₹9.50 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರೈತನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್) ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದ ರೈತ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ ₹9.50 ಬಾಕಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ, ಕೇವಲ ₹9.50 ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೈತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಹಣದ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅಥವಾ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.