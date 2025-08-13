English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ: ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ

ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಾಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:56 AM IST
  • ಬಸ್ ಮಾರಲು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ಮಾಲಿಕ.
  • ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರೊ ಬಸ್ ಮಾಲಿಕನ ಮನೆ.
  • ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಗ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು.

Trending Photos

ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon13
Who is Rajiv Mulchandani
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
camera icon9
Ragi Mudde
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
camera icon7
Gajakesari Yoga
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳು: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!
ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon6
best business ideas
ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ..
ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ: ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ

Bengaluru Crime News: ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ OMBR ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 

ಬಾಣಸವಾಡಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಛೇರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ*ವ ಪತ್ತೆ‌ಯಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತೂ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು ಇದು ಕೊ*ಲೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿ: ಕಳ್ಳನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ ಎಎಸ್‌ಐ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಮಾಲಿಕನ ಮನೆ ಇದ್ದು, ಬಸ್ ಮಾರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಗ ಪಡೆ ಹುಡುಗರ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು‌ ಬಾರಿ ಬಸ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎರಡು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್'ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ: ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Bus FireSchool Bus FireBengaluru newsBengaluru CrimeBangalore News

Trending News