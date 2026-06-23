Vokkaliga Sangha President, directors: ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ವಿವಾದಗಳ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ, ಕಿರುಚಾಟ, ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ನಿರ್ದೆಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಘದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಲಂಚ ಪಡೆದು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅನರ್ಹರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನರ್ಹರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 12 ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾವಾರದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೋನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮಾಪತಿಗೌಡ ಅವರು, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಉಮಾಪತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಘದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಪನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೋ ವಿವಾದಗಳೇ ಮುಗೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಗೀಡಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.