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ಅರ್ಹರು ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗೆ 14 ಲಕ್ಷ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ..ಲಂಚ..

ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:07 PM IST
ಅರ್ಹರು ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗೆ 14 ಲಕ್ಷ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ..ಲಂಚ..

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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