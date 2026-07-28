/ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ; ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪೊಲೀಸರು.. ಗಲಾಟೆ ಮಧ್ಯೆ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ PSI, PC?

Serious robbery, assault charges against Varthur police: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ರಾಬರಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಉಮೇರಾ ಜಾಫರ್ ಎಂಬುವವರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ತೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಜುನೈದ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ಹುಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಎಂಬುವವರ ವಿವಾಹ ಇದೇ ವರ್ಷದ 2026ರ ಜನವರಿ 3 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಕುಲ್ಸುಮ್ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ಜುಲೈ 17ರಂದು, ಜುನೈದ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವರ್ತೂರು ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಯೇಸುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅವರ ತಂದೆ ವಾಸೀಂ ಪಾಷಾ, ತಾಯಿ ಶಭೀನಾ, ಸೋದರ ಕೈಫ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗುಂಪು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರಂಪಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉಮೇರ ಅವರ ಮಗ ಜುನೈದ್ ಅಹಮದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಉಮೇರರನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 137 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಮೇರಾ ಅವರ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಮಗ ಜುನೈದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ಗಳು, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಸಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಗುಂಪು ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟಿವಿಯನ್ನು ಜಖಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಆಸರೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಕಿ ಪಡೆಯೇ ದರೋಡೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಉಮೇರಾ ಅವರು ತಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇರಾ ಪ್ರಕಾರ ರಾಬರಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.