Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Bengaluru Crime: ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ರುಂಡ; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಹೋದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್!‌ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru Crime: ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ರುಂಡ; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಹೋದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್!‌ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Cricket Ground: ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣುವ ಬದಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ರುಂಡ. ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಲೆ ಯಾರದ್ದು, ಅದೊಂದು ಕೊಲೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:06 PM IST
Bengaluru Crime: ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ರುಂಡ; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಹೋದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್!‌ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಸಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ವೈದ್ಯರು: ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಡೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು
Hospete Government Hospital Negligence57 min ago
2
Kodagu Slush Field Sports1 hr ago
3
Karnataka Rakshana Vedike1 hr ago
4
Chikkanna Wife2 hrs ago
5
Tumkur Kyathsandra police2 hrs ago