Love Sucide Case: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋದ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು.. ಕಾರಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣುವ ಬದಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ರುಂಡ. ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಲೆ ಯಾರದ್ದು, ಅದೊಂದು ಕೊಲೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರೈಲಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..!
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕೆ ಅಂತ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ರುಂಡ ನೋಡಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಯುವಕರು 112 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ರುಂಡ ಕೊಡತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ..!
ರುಂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ರುಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈಲಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ 9:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ರೈಲಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ರುಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ರುಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ದೇಹವನ್ನ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಪತ್ತೆ ಎಂದು ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಂಡವನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್ ದೂರು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವೆ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ?
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಂಗನೂರು ಮೂಲದ 28 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ರೈಲು ಹರಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆತನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ರುಂಡ ಎರಡು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ರುಂಡವನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರುಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ರುಂಡ ಸಿಕ್ಕ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಘಟನೆಯ ನೈಜತೆ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರುಂಡ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು, ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತಿರಿಸಿದ್ದು, ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.