/ಸಂಪುಟ ಕಸರತ್ತು: ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂಡಾಗ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೆ ನೀಡೋ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..
ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದಲೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಣದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಖಾತೆ, ಎನ್ ಐಆರ್ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ..
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ್ದ ಹಳಬರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಖಾತೆ ಬದಲು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಖಾತೆ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವರಿಷ್ಠರ ಬಳಿ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ, ರೂಪ ಶಶಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.