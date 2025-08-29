English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿಗಂತದ ವಿರುದ್ಧ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಿರುವ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಕಾಲಾತೀತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, 'ಶಿವೋಹಂ - ನಾನು ಶಿವ' ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ 65 ಅಡಿ ಶಿವ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ, 32 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು AiR - ರವಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ - ಜಾಗೃತ ಆತ್ಮ, ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 03:07 PM IST
    • ಶಿವೋಹಂ ದೇವಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಮರನಾಥ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
    • 65 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವ ವಿಗ್ರಹವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯದ ದಾರಿದೀಪದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ
    • ಧರ್ಮವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ, ಶಿವೋಹಂ ದೇವಾಲಯವು ವಿಮೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ

Shivoham Shiva Temple : ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ (ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಅಮರ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ದಿಂದ ಶಿವೋಹಂ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ದೈವಿಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತ

65 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈವಿಕತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 32 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಯು ಭಕ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. AiR ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, 'ಶಿವೋಹಂ 'ನಾನು ದೇವರು' ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ - ಶಿವ ಮಾತ್ರ, ಪರಮ ಅಮರ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ವಿನಮ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.' ಅಂತಹ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅನನ್ಯ ಜೀವನದ ಕಿಡಿ, ದೈವಿಕತೆಯ ಸಾಕಾರ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಾದ - ಹವನ, ಪೂಜೆ, ಆರತಿ, ರುದ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಶಿವ ರಕ್ಷಾ ಧಾಗ, ಗಂಗಾಜಲ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಕ್ತರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿವನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು, ಮರ ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಪರಮ ಅಮರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ವಿಮೋಚನೆಗೆ ದಾರಿ : ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯತ್ತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯು ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗಿನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಕುವರಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಆತ್ಮದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವೇಷಕರು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು AiR ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರೆಯು ಶಿವೋಹಂ ಸೆ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತಿ - ಶಿವೋಹಂನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ - ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. AiR ಹೇಳುತ್ತದೆ, 'ದೇವಾಲಯವು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಕನು ಸತ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.'

ದೇವಾಲಯವು ಇತರ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಸುಂದರವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಮರನಾಥ ಪಾಂಚ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ; ಹನ್ನೆರಡು ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬರಹ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರೆ; ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆಯಾದ ಬರಹ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಭಕ್ತರು ದೇವರು ಕೇವಲ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ SIP, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಪರಮ ಅಮರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಕಡೆಗೆ ಏರಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರುಣಾಳು ಸೇವೆಯ ಪರಂಪರೆ.

AiR ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವಾಲಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು AiR ಮಾನವೀಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ : ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ; ಇದು ಅನ್ವೇಷಕರು ಒಳಗೆ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಾಶ್ವತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. AiR - ರವಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯವು ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವು ಶಿವೋಹಂ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ - ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಅನಂತ ಸತ್ಯ.

