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ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಾಳಿ : ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು.. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? 

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

Written ByKrishna N K
Published: Aug 12, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:33 PM IST
ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಾಳಿ : ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು.. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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