ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೂಲದ ಐ ಪಿ ಹಂಗ್ಮಾ (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಫುರ್ಬಾ ಲೇಪ್ಸಾ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಕರ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೂಲದವರಾದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಆರೋಪಿ ಫುರ್ಬಾ ಲೇಪ್ಸಾ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುವತಿ ಐ ಪಿ ಹಂಗ್ಮಾಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, ಯುವತಿಯು "ಮದುವೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ' ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಶಂಕೆಯೂ ಆರೋಪಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು.ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 5:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯಕರ, ತಡರಾತ್ರಿ ತಂದಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.