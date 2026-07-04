/ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ.. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ

Priyank Kharge anger against HD Kumaraswamy: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೇ ಅಕ್ರಮ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕೂಡಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯಾಲೋಪ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೇ ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕಚೇರಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇರೋದು ನಿಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನಾ?, ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಾ? ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ MLAಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ. ಫೋಟೋ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇರೋದಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು, ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಯಾರು ಇರೋದು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರದ್ದು ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ SIR ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆತಂಕ ಇರೋದು ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ, ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ. ನಾವು ಸಮಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಯೋಗ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಿಂದ SIR ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು. ನಾವು SIR ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವರದ್ದು ತಾನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಿಡಿ.