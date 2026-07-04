Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ.. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ.. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ

ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನಾ?, ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಾ? ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

Written ByBhimappa
Published: Jul 04, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:59 PM IST
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ.. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Agra Case: ಗಂಡನ ಶವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ! ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪುರುಷ ಲೋಕ
Sikandra24 min ago
2
Union Minister HD Kumaraswamy33 min ago
3
SIR 2026 Karnataka36 min ago
4
Argentina Vs Cabo Verde1 hr ago
5
Kshitij Dholakia1 hr ago