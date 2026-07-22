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SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, 13000 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಗಾಯಬ್! ಸಂಸದರ ಆರೋಪ, ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಾಯಿರೋ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುತ್ತ ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 13,000 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಗಾಯಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಿರಿಕ್? ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು? ಸಂಸದರ ಆರೋಪವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 22, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:13 PM IST
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, 13000 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಗಾಯಬ್! ಸಂಸದರ ಆರೋಪ, ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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