/SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, 13000 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಗಾಯಬ್! ಸಂಸದರ ಆರೋಪ, ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99.89ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 5,54,32,314 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5,53,70,473 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು: 9,81,642
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು: 26,32,229
ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರು: 5,87,457
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಮಾಯಾಕೊಂಡ: 93.25% (ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು)
ಹಾನಗಲ್: 90.96%
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 89.71%
ಕಾರ್ಕಳ: 88.55%
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ವೇಳೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2002ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಒಳಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮತದಾರರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ 17,19,830 ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಆಯೋಗ ಕೇಳುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ HSR ಲೇಔಟ್ (ವಾರ್ಡ್-174) ನ 54ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೇ, BLA-2 ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡದೇ, ಎಲ್ಲೋ ಕುಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನಮೂದಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಆಯೋಗ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಗಡುವು ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮಂಗಮಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿಗೆ ಆಯೋಗ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.