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SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ VA ಅಪಘಾತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ

Village Accountant accident: SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ VA (Village Accountant)  ಭಾವನ( Bhavan) ಅಪಘಾತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ VA ಅಪಘಾತ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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