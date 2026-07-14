/SIR ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ!!

SIR voters revision: ರಾಜ್ಯದಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ ನೋಂದಣಿ ಬಲು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇತ್ತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ SIR ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣಸಭೆಯನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚಕದಿರೀನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮತದಾರರಿಗೆ SIR ಬಗ್ಗೆ ಹರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಸ್ಐಆರ್ ನೋಂದಣಿ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜುಗಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಡೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನೂರು ಮಂದಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ.
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