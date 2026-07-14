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SIR ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ!!

SIR voters revision: ರಾಜ್ಯದಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ ನೋಂದಣಿ ಬಲು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇತ್ತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪುಟ್ಟು ಆಂಜಿನಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ SIR ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣಸಭೆಯನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚಕದಿರೀನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:44 PM IST
SIR ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ!!
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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