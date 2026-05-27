ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಲಿದೆ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಟ್ರೈಯಲ್ ನಡೆಯುವುದು. ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ BMTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 40 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು, ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋಟೋ ಇದರಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವರು. ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು ಇರಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರಂಭ:
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾನ ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 2026 ತನಕ) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 660 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 76 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ?
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.