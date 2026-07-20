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Bengaluru Crime: ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ; ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

Murder Case: ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮಗ ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೋಂಪುರ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:37 PM IST
Bengaluru Crime: ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ; ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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