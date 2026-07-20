/Bengaluru Crime: ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗ; ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣದ ಜಗಳ ಕೊ*ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

Bengaluru Crime: ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ-ಮಗ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮಗ ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೋಂಪುರ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗ!
ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ದ್ರೋಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಹಿ ಇಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಜಗಳ, ಇಂದು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕ್ಷುಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಗ್ವಾದ ತೀವ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಬಹದ್ದೂರ್, ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಹಲ್ಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಹಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ದ್ರೋಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಹಿ ನ ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
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ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಹುಷಾರ್!
ನಿಮಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೇಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕೆ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಹೋಗಬಹುದು ಜೋಕೆ. ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೊಕ್ಯಾಂಟೋ ಆ್ಯಪ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೀಗ ಅಂದರ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಖದೀಮರ ಕೃತ್ಯ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.. ಲೊಕ್ಯಾಂಟೋ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ. ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೆಬ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಯುವತಿಯರನ್ನ ನಂಬಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೇತನ್, ಮನು, ಶಾಬು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತನನ್ನು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದರೋಡೆ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕಲಸಿಸಿಬಿ WPW ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ 2 ಆಟೋಗಳು, 4 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು,13 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.