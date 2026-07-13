/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಅಟ್ಯಾಕ್.. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು?

Son-in-law attacks mother-in-law: ಮಗನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ವಾಸವಿದ್ದ ರೋಷನಬಿ (45) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಈಕೆಯ ಮಗಳು ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿದ ಆರೋಪಿ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ರೋಷನಬಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆ ಬಳಿಕ ರೋಷನಬಿ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರೋಷನಬಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾದಗಿರಿಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾಳ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ಅಕ್ಬರ್, ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ರಂಜಾನ್ ಬಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನು. ಶಾಲೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನು. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗ ಎಂದು ತಾಯಿ ರೋಷನಬಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜನಿಸಿರುವ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊ*ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು. ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸು, ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆಗೆ ಅವಜಾ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಡಲಿ ಸಮೇತ ಅಕ್ಬರ್ ಬಂದಿದ್ದನು.
ನೋಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ರೋಶನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿ ಇಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರೋಶನ್ ಬಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.