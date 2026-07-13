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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಅಟ್ಯಾಕ್.. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು?

ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ರಂಜಾನ್ ಬಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನು. ಶಾಲೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಅಟ್ಯಾಕ್.. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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