/ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ.. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

State government to give Rs 2,500 subsidy to drought hit farmers: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ. 31 ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೇವು ಕಿಟ್ಗಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನ ತೆರಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ರೈತರು, ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 31 ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೇವು ಕಿಟ್ಗಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನ ತೆರಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪರ- ರೈತರ ಪರ ಇದ್ರೆ ರೈತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು, ಚಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರೇ, ಈಗ 2,500 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇವು ಕಿಟ್ ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೆಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು?, ಮಾತನಾಡುವವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಹೇಳೋಕೆ ಏನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಸಾಧಕ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.